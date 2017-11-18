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Антон Фролов
№17
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Шинник
1 : 2
Нижний Новгород
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 65' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
2
минуты: 65' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Кубань
3
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 56'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 56'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
был в запасе
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Енисей
2
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 2
Авангард
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Авангард
2
был в запасе