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Матч-центр
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Джек Стейси
№17
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 апр. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Ливерпуль
3
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 2
Борнмут
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
3
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
29'
29'
29'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 79'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 79'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
64'
64'
64'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Борнмут
3 : 1
Эвертон
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Эвертон
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 1
Борнмут
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
3
Борнмут
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Борнмут
2
был в запасе