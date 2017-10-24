Эмир Куйович
№21
Нападающий
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Команда
Фортуна
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 19:30
Фортуна
0 : 1
Боруссия
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 19:30
был в запасе
Фортуна
0
Боруссия
1
был в запасе
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Арминия
1 : 3
Фортуна
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Арминия
1
Фортуна
3
минуты: 1' - 90'