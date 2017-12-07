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Лента
Матч-центр
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Патрик Карльгрен
№35
Вратарь
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Команда
АИК
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
Сезон:
2017/2018
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
был в запасе
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе