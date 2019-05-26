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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Вебер
№71
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 февр. 1999 (21) год
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Зенит
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
был в запасе
Динамо
0
Ростов
0
был в запасе