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Даниил Большунов
№88
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 65' - 90'
Волгарь
2
Томь
0
минуты: 65' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
минуты: 46' - 90'
Химки
3
Томь
1
минуты: 46' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Авангард
3 : 3
Томь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 38' - 90'
Авангард
3
Томь
3
минуты: 38' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:30
минуты: 58' - 90'
Томь
1
Крылья Советов
0
минуты: 58' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Томь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 78' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
0
минуты: 78' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
Томь
0 : 0
Луч
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
минуты: 86' - 90'
Томь
0
Луч
0
минуты: 86' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 86' - 90'
Ротор
2
Томь
0
минуты: 86' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 86' - 90'
Томь
1
Факел
0
минуты: 86' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
Зенит-2
2 : 0
Томь
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Зенит-2
2
Томь
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Томь
1
Енисей
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Балтика
2
Томь
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Томь
1 : 2
Спартак-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Томь
1
Спартак-2
2
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 70' - 90'
Сочи
2
Томь
0
минуты: 70' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
Томь
1 : 3
Шинник
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
1
Шинник
3
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
был в запасе
Томь
2
Волгарь
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 88' - 90'
Томь
2
Химки
1
минуты: 88' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Томь
2 : 1
Авангард
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
минуты: 87' - 90'
Томь
2
Авангард
1
минуты: 87' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Томь
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 78' - 90'
Крылья Советов
0
Томь
1
минуты: 78' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
Томь
1 : 2
Нижний Новгород
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
11:00
Луч
3 : 0
Томь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
11:00
минуты: 82' - 90'
Луч
3
Томь
0
минуты: 82' - 90'
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