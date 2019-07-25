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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ласло Кляйнхайзлер
№30
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
8 апр. 1994 (26) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Осиек
0
минуты: 1' - 90'