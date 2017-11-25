Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Саганович
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Волгарь
2
Томь
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Тюмень
0
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Луч
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Кубань
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Ротор
1
Волгарь
2
был в запасе