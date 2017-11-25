Дмитрий Саганович
№30
Вратарь
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
был в запасе
Волгарь
2
Томь
0
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:00
был в запасе
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 18:00
был в запасе
Волгарь
1
Тюмень
0
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
был в запасе
Волгарь
2
Луч
0
был в запасе
22.07.2017 22 июля 2017 сб 18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань
22.07.2017 22 июля 2017 сб 18:00
был в запасе
Волгарь
3
Кубань
0
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
был в запасе
Ротор
1
Волгарь
2
был в запасе