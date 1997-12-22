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Людовик Бляс
№17
Полузащитник
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 дек. 1997 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Нант
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Нант
0
Метц
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Нант
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
3 : 2
Нант
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Нант
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
48'
48'
48'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
48'
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Нант
1 : 2
Анжер
17'
17'
17'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
17'
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
73'
73'
73'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
73'
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
53'
53'
53'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
53'
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
14'
14'
14'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
14'
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 73'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 73'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
был в запасе
Лион
0
Нант
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Нант
1 : 0
Ренн
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
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