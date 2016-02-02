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Лента
Матч-центр
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Иоан Андзуана
№41
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
21:00
Монако
2 : 0
Бастия
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
21:00
был в запасе
Монако
2
Бастия
0
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
23:00
Бордо
3 : 1
Монако
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
23:00
был в запасе
Бордо
3
Монако
1
был в запасе