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Матч-центр
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Дино Исламович
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
23:05
Арсенал
1 : 2
Эстерсунд
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
23:05
был в запасе
Арсенал
1
Эстерсунд
2
был в запасе
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
21:00
Эстерсунд
0 : 3
Арсенал
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
21:00
был в запасе
Эстерсунд
0
Арсенал
3
был в запасе