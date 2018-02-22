Дино Исламович
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 23:05
Арсенал
1 : 2
Эстерсунд
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 23:05
был в запасе
Арсенал
1
Эстерсунд
2
был в запасе
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 21:00
Эстерсунд
0 : 3
Арсенал
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 21:00
был в запасе
Эстерсунд
0
Арсенал
3
был в запасе