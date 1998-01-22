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Матч-центр
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Жефф Рен-Аделед
№17
Полузащитник
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Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ним
0
Лион
4
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
75'
75'
75'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
75'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
10'
33'
10'
33'
10'
33'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
10'
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 75'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 75'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 62' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 62' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лион
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 75' - 90'
Брест
2
Лион
2
минуты: 75' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 72'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 72'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
74'
74'
74'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
13'
13'
13'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 65'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 1' - 65'
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
27'
27'
27'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
27'
минуты: 1' - 80'
Анжер
3
Бордо
1
минуты: 1' - 80'