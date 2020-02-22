Абдулайе Туре
№51
Полузащитник
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 марта 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 19:30
был в запасе
Марсель
1
Нант
3
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Дижон
3
Нант
3
был в запасе
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 23:05
минуты: 1' - 90'
Нант
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:45
Ренн
3 : 2
Нант
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Нант
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
43'
43'
43'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
43'
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Нант
23'
23'
23'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Нант
1 : 0
Ницца
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Нант
1 : 0
Ренн
77'
77'
77'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
77'
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
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