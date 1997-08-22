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Лента
Матч-центр
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Ренату Саншеш
№18
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 авг. 1997 (22) года
Рост
173
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
72'
72'
72'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
72'
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
75'
75'
75'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
75'
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
83'
83'
83'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 67'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 1' - 67'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
84'
85'
84'
85'
84'
85'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
84'
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Брест
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
78'
78'
78'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 61' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
0
минуты: 61' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Ренн
1
Лилль
1
минуты: 63' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Лилль
2
Анжер
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'