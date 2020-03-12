Аксель Туанзебе
№38
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Конго
Дата рождения
14 нояб. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе