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Аксель Туанзебе
№38
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Конго
Дата рождения
14 нояб. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе