Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Нейдсон да Силва
№34
Вратарь
Подписаться
Команда
Мольде
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Аякс
1 : 1
Мольде
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Аякс
1
Мольде
1
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Селтик
1 : 2
Мольде
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Селтик
1
Мольде
2
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Мольде
3 : 1
Селтик
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Мольде
3
Селтик
1
был в запасе