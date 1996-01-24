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Матч-центр
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Франц Брорссон
№31
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
30 янв. 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 0
Зриньски
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Мальме
3
Зриньски
0
был в запасе
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 2
Домжале
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Мальме
3
Домжале
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Домжале
2 : 2
Мальме
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Домжале
2
Мальме
2
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Баллимена Юнайтед
0 : 4
Мальме
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Баллимена Юнайтед
0
Мальме
4
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Мальме
7 : 0
Баллимена Юнайтед
46'
46'
46'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
46'
минуты: 1' - 90'
Мальме
7
Баллимена Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'