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Матч-центр
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Дамир Шовшич
№10
Полузащитник
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Команда
Зриньски
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 февр. 1990 (30) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Зриньски
1 : 0
Мальме
90'
90'
90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Зриньски
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 0
Зриньски
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
3
Зриньски
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Утрехт
1
Зриньски
1
минуты: 1' - 90'