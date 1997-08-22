Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Даэл Фрай
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 авг. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Мидлсбро
1 : 1
Тоттенхэм
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'