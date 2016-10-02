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Матч-центр
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Бенжамен Карамоко
№47
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Лилль
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
3 : 1
Монпелье
55'
55'
55'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 61'
Сент-Этьен
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 61'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Бордо
3
Сент-Этьен
2
был в запасе