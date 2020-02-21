Адам Уна
№10
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 нояб. 1996 (23) года
Рост
169
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Брест
23'
23'
23'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
23'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Лион
38'
38'
38'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Анжер
1
Ницца
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
Лион
2 : 1
Ницца
90'
90'
90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 64'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 64'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе