Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адам Уна
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 нояб. 1996 (23) года
Рост
169
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
23'
23'
23'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
23'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
38'
38'
38'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Ницца
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
90'
90'
90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 64'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 64'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе