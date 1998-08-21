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Николя Жанвье
№35
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 авг. 1998 (21) год
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
0
Ренн
2
был в запасе
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
Ним
3 : 1
Ренн
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 3
Ренн
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Ренн
3
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Ренн
1 : 4
Страсбур
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Страсбур
4
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
1 : 2
Ренн
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Кан
1
Ренн
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ренн
1
был в запасе