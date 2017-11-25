Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Зорников
№35
Вратарь
Подписаться
Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Авангард
0
Химки
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Крылья Советов
2
Химки
0
минуты: 46' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
0
Нижний Новгород
2
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
был в запасе
Луч
1
Химки
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Химки
2
Кубань
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
0
Химки
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
4
Химки
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
0
был в запасе