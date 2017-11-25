Дмитрий Зорников
№35
Вратарь
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
был в запасе
Авангард
0
Химки
0
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Крылья Советов
2
Химки
0
минуты: 46' - 90'
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 19:00
был в запасе
Химки
0
Нижний Новгород
2
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 8:00
был в запасе
Луч
1
Химки
1
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
Химки
2 : 1
Кубань
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
был в запасе
Химки
2
Кубань
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
был в запасе
Факел
0
Химки
1
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
был в запасе
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 13:00
был в запасе
Енисей
4
Химки
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
0
был в запасе