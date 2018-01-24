Нура Абдуллахи
№99
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 22:45
Сампдория
1 : 1
Рома
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 22:45
был в запасе
Сампдория
1
Рома
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
был в запасе
Интер
1
Рома
1
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:30
был в запасе
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
Рома
0 : 1
Наполи
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
был в запасе
Рома
0
Наполи
1
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:00
Аталанта
0 : 1
Рома
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:00
был в запасе
Аталанта
0
Рома
1
был в запасе