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Дмитрий Щербак
№3
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 46'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 46'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 67'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Нижний Новгород
0
Енисей
2
минуты: 1' - 46'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Нижний Новгород
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Балтика
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 77' - 90'
Тамбов
2
Нижний Новгород
1
минуты: 77' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Оренбург
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Нижний Новгород
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 46'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Нижний Новгород
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 58'
Сибирь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 58'