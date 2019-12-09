Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Киран Тирни
№3
Полузащитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
5 июня 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 29'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 29'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
минуты: 72' - 90'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 72' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Арсенал
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
69'
69'
69'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Арсенал
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 87'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 87'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
1
Борнмут
0
был в запасе