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Алиреза Джаханбакш
№9
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Иран
Дата рождения
11 авг. 1993 (26) лет
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
84'
84'
84'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
84'
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Челси
1
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
3'
3'
3'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
3'
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:30
Брайтон & Хов
3 : 0
Тоттенхэм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:30
был в запасе
Брайтон & Хов
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
был в запасе