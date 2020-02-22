Стевен Бергвейн
№23
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 78'
Челси
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 78'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
63'
63'
63'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 19:30
63'
минуты: 1' - 70'
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 70'