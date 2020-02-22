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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стевен Бергвейн
№23
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 78'
Челси
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 78'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
63'
63'
63'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:30
63'
минуты: 1' - 70'
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 70'