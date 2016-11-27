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Матч-центр
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Эдоардо Солери
№92
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Сассуоло
1 : 3
Рома
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Сассуоло
1
Рома
3
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
Рома
4 : 1
Палермо
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Рома
4
Палермо
1
был в запасе