Эдоардо Солери
№92
Нападающий
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
был в запасе
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Сассуоло
1 : 3
Рома
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Сассуоло
1
Рома
3
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Рома
4 : 1
Палермо
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Рома
4
Палермо
1
был в запасе