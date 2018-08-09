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Лента
Матч-центр
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Фабиан Бенко
№40
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 июня 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Бешикташ
1 : 0
ЛАСК
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Бешикташ
1
ЛАСК
0
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:30
Лиллестрем
1 : 2
ЛАСК
72'
72'
72'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:30
был в запасе
Лиллестрем
1
ЛАСК
2
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
ЛАСК
4 : 0
Лиллестрем
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
ЛАСК
4
Лиллестрем
0
был в запасе