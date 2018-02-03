Казим Сульич
№14
Нападающий
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Команда
Кротоне
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.02.2018 3 февр. 2018 сб 22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
3.02.2018 3 февр. 2018 сб 22:45
был в запасе
Интер
1
Кротоне
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Кротоне
1 : 1
Кальяри
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Милан
1
Кротоне
0
был в запасе
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
был в запасе
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
4.12.2017 4 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
4.12.2017 4 дек. 2017 пн 21:00
был в запасе
Кротоне
0
Удинезе
3
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 14:30
Кротоне
0 : 1
Дженоа
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 14:30
был в запасе
Кротоне
0
Дженоа
1
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 20:00
Болонья
2 : 3
Кротоне
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 20:00
был в запасе
Болонья
2
Кротоне
3
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
2
Фиорентина
1
был в запасе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Рома
1 : 0
Кротоне
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
был в запасе
Рома
1
Кротоне
0
был в запасе
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Аталанта
5
Кротоне
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Кальяри
1 : 0
Кротоне
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Кальяри
1
Кротоне
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Кротоне
0
Верона
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Кротоне
0
Милан
3
был в запасе