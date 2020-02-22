Димитри Берто
№40
Вратарь
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июня 1998 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Монпелье
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Анжер
1
Монпелье
0
был в запасе
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
5 : 0
Монпелье
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:30
был в запасе
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 21:00
был в запасе
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Монпелье
0 : 0
Анжер
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Монпелье
0
Анжер
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Реймс
1
Монпелье
0
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Страсбур
1
Монпелье
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:30
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ницца
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
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