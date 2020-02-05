Матье Кафаро
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 марта 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Реймс
1 : 1
Лион
44'
44'
44'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
44'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Метц
1 : 1
Реймс
42'
42'
42'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
61'
61'
61'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Нант
1
Реймс
0
был в запасе