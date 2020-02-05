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Матье Кафаро
№24
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 марта 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
44'
44'
44'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
44'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
42'
42'
42'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
61'
61'
61'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Нант
1
Реймс
0
был в запасе