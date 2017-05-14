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Владислав Ослоновский
№9
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
15:00
Динамо
1 : 0
Шинник
14.05.2017
14 мая 2017
вс
15:00
минуты: 42' - 90'
Динамо
1
Шинник
0
минуты: 42' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:30
Шинник
4 : 2
Енисей
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:30
был в запасе
Шинник
4
Енисей
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Шинник
2
Нефтехимик
1
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
Шинник
0 : 1
Кубань
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
минуты: 89' - 90'
Шинник
0
Кубань
1
минуты: 89' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 66' - 90'
Мордовия
1
Шинник
0
минуты: 66' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 0
Сибирь
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Шинник
3
Сибирь
0
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Химки
3 : 0
Шинник
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
минуты: 62' - 90'
Химки
3
Шинник
0
минуты: 62' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
был в запасе
Шинник
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
был в запасе
Тамбов
0
Шинник
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 67' - 89'
Спартак-2
1
Шинник
2
минуты: 67' - 89'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 76' - 90'
Луч
1
Шинник
0
минуты: 76' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:00
Зенит-2
1 : 1
Шинник
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Зенит-2
1
Шинник
1
минуты: 76' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
минуты: 59' - 90'
Шинник
2
Динамо
3
минуты: 59' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
Енисей
1 : 3
Шинник
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
был в запасе
Енисей
1
Шинник
3
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Шинник
0
Тюмень
0
минуты: 79' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 81' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Шинник
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
был в запасе
Кубань
0
Шинник
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Шинник
1
Мордовия
0
минуты: 88' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 1
Шинник
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 59'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 59'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Шинник
2 : 0
Химки
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 63' - 90'
Шинник
2
Химки
0
минуты: 63' - 90'
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