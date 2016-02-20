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Франк Эри
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
4 : 3
Генгам
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
4
Генгам
3
минуты: 1' - 90'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Генгам
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Бордо
1
Генгам
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Тулуза
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Тулуза
0
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Кан
2 : 1
Генгам
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Лорьян
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Лорьян
2
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Генгам
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Генгам
0
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Лилль
1
был в запасе
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:00
Труа
0 : 1
Генгам
73'
73'
73'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Труа
0
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Генгам
3 : 3
Монако
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Генгам
3
Монако
3
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3 : 0
Генгам
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Генгам
0
был в запасе