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Мустафа Сек
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
3
Рома
2
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
Рома
1 : 0
Кальяри
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Кальяри
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
Ювентус
1 : 0
Рома
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
1
Рома
0
был в запасе
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
23:00
был в запасе
Рома
1
Милан
0
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Рома
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Лацио
0
Рома
2
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 0
Болонья
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Болонья
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Наполи
1 : 3
Рома
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
был в запасе
Наполи
1
Рома
3
был в запасе
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Рома
2
Интер
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
Торино
3 : 1
Рома
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
был в запасе
Торино
3
Рома
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Рома
4 : 0
Кротоне
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Рома
4
Кротоне
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Рома
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Фиорентина
1
Рома
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Рома
3 : 2
Сампдория
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Рома
3
Сампдория
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Кальяри
2 : 2
Рома
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Кальяри
2
Рома
2
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:00
Рома
4 : 0
Удинезе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:00
был в запасе
Рома
4
Удинезе
0
был в запасе