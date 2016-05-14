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Диего Ригонато
№11
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Лион
34'
34'
34'
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
34'
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Лион
1
минуты: 1' - 90'
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
54'
54'
54'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
минуты: 45' - 90'
Реймс
2
Монпелье
3
минуты: 45' - 90'
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2 : 2
Реймс
80'
80'
80'
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
80'
минуты: 1' - 85'
Монако
2
Реймс
2
минуты: 1' - 85'
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
6'
6'
6'
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
4
Реймс
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
90'
90'
90'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 45' - 90'
Реймс
0
Бастия
1
минуты: 45' - 90'
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
Кан
0 : 2
Реймс
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 74' - 90'
Кан
0
Реймс
2
минуты: 74' - 90'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
был в запасе
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
77'
77'
77'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 32' - 90'
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 32' - 90'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 62'
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 62'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 72'
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 1' - 72'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
78'
78'
78'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
78'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Труа
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 63'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 63'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
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