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Жюль Илоки
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Анжер
0 : 2
Нант
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Анжер
0
Нант
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
18:00
Лион
2 : 0
Нант
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
20:30
Нант
1 : 1
Ренн
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Нант
1 : 1
Дижон
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
18:00
Монако
2 : 1
Нант
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Монако
2
Нант
1
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Нант
0 : 3
Сент-Этьен
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Нант
0
Сент-Этьен
3
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Нант
1 : 0
Труа
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Нант
1
Труа
0
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Нант
4.03.2018
4 марта 2018
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Нант
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Нант
0 : 1
Амьен
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Нант
0
Амьен
1
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Ницца
1 : 1
Нант
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:00
Нант
2 : 2
Лилль
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
19:00
Кан
3 : 2
Нант
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Кан
3
Нант
2
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 3
Нант
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Нант
3
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
19:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
23:00
Нант
0 : 1
ПСЖ
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
23:00
был в запасе
Нант
0
ПСЖ
1
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Амьен
0 : 1
Нант
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Амьен
0
Нант
1
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Нант
1 : 0
Анжер
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Нант
1 : 2
Ницца
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
2
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
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