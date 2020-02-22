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Бенджамин Хенрикс
№39
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 февр. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Монако
1
Монпелье
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
66'
66'
66'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
30'
30'
30'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
2
был в запасе
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 74'
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 74'