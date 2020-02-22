Бенджамин Хенрикс
№39
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 февр. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:45
был в запасе
Монако
1
Монпелье
0
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
Монако
3 : 0
Амьен
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
66'
66'
66'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
Монако
1 : 0
Дижон
30'
30'
30'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 18:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
2
был в запасе
9.08.2019 9 авг. 2019 пт 21:45
Монако
0 : 3
Лион
9.08.2019 9 авг. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 74'
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 74'