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Матч-центр
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Исмаил Аззауи
№38
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 янв. 1998 (22) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
4
Майнц
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе