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Лента
Матч-центр
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Джонсон Кларк-Харрис
№19
Нападающий
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 июля 1994 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
6'
44'
6'
44'
6'
44'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
6'
минуты: 1' - 90'
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90'