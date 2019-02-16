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Скотт Уогстафф
№11
Полузащитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1990 (30) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:00
Уимблдон
0 : 1
Миллуолл
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уимблдон
0
Миллуолл
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
Уимблдон
4 : 2
Вест Хэм
41', 46'
41', 46'
41', 46'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
41', 46'
минуты: 1' - 90'
Уимблдон
4
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90'