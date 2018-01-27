Зак Клоу
№10
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Ноттингем Форест
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Ноттингем Форест
1
был в запасе
7.01.2018 7 янв. 2018 вс 19:00
Ноттингем Форест
4 : 2
Арсенал
7.01.2018 7 янв. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ноттингем Форест
4
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'