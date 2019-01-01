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Матч-центр
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Гэри Мадин
№24
Нападающий
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 авг. 1990 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
1.01.2019
1 янв. 2019
вт
20:30
Кардифф
0 : 3
Тоттенхэм
1.01.2019
1 янв. 2019
вт
20:30
был в запасе
Кардифф
0
Тоттенхэм
3
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Кардифф
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Кардифф
0
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
18:00
Кардифф
1 : 0
Саутгемптон
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Кардифф
1
Саутгемптон
0
был в запасе
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
22:45
Вест Хэм
3 : 1
Кардифф
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
22:45
был в запасе
Вест Хэм
3
Кардифф
1
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
18:00
Кардифф
0 : 1
Лестер Сити
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
18:00
был в запасе
Кардифф
0
Лестер Сити
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
Ливерпуль
4 : 1
Кардифф
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Кардифф
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Кардифф
1 : 2
Бернли
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Кардифф
1
Бернли
2
минуты: 79' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
17:00
Челси
4 : 1
Кардифф
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Челси
4
Кардифф
1
минуты: 77' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
15:30
Кардифф
2 : 3
Арсенал
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
15:30
минуты: 89' - 90'
Кардифф
2
Арсенал
3
минуты: 89' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
Кардифф
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
17:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Кардифф
0
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
14:30
Кардифф
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
14:30
был в запасе
Кардифф
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
17:00
Борнмут
2 : 0
Кардифф
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
17:00
минуты: 88' - 90'
Борнмут
2
Кардифф
0
минуты: 88' - 90'