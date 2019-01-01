Гэри Мадин
№24
Нападающий
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 авг. 1990 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.01.2019 1 янв. 2019 вт 20:30
Кардифф
0 : 3
Тоттенхэм
1.01.2019 1 янв. 2019 вт 20:30
был в запасе
Кардифф
0
Тоттенхэм
3
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Кардифф
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Кардифф
0
был в запасе
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 18:00
Кардифф
1 : 0
Саутгемптон
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Кардифф
1
Саутгемптон
0
был в запасе
4.12.2018 4 дек. 2018 вт 22:45
Вест Хэм
3 : 1
Кардифф
4.12.2018 4 дек. 2018 вт 22:45
был в запасе
Вест Хэм
3
Кардифф
1
был в запасе
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 18:00
Кардифф
0 : 1
Лестер Сити
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 18:00
был в запасе
Кардифф
0
Лестер Сити
1
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Ливерпуль
4 : 1
Кардифф
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Кардифф
1
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
Кардифф
1 : 2
Бернли
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Кардифф
1
Бернли
2
минуты: 79' - 90'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:00
Челси
4 : 1
Кардифф
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:00
минуты: 77' - 90'
Челси
4
Кардифф
1
минуты: 77' - 90'
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 15:30
Кардифф
2 : 3
Арсенал
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 15:30
минуты: 89' - 90'
Кардифф
2
Арсенал
3
минуты: 89' - 90'
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
Кардифф
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 17:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Кардифф
0
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 14:30
Кардифф
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 14:30
был в запасе
Кардифф
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 17:00
Борнмут
2 : 0
Кардифф
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 17:00
минуты: 88' - 90'
Борнмут
2
Кардифф
0
минуты: 88' - 90'