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Матч-центр
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Джед Уоллес
№14
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 дек. 1993 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
был в запасе