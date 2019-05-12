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Лента
Матч-центр
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Эмерсон Хиндман
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
7 апр. 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Кристал Пэлас
5 : 3
Борнмут
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
был в запасе
Кристал Пэлас
5
Борнмут
3
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:30
Борнмут
1 : 0
Тоттенхэм
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:30
был в запасе
Борнмут
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 3
Борнмут
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Саутгемптон
3
Борнмут
3
минуты: 53' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 1
Фулхэм
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Фулхэм
1
был в запасе