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Педро Чиривелья
№68
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 мая 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2015/2016
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
был в запасе
Челси
2
Ливерпуль
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
19:01
Ливерпуль
1 : 0
Эвертон
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
19:01
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
1
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'