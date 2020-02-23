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Матч-центр
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Пабло (Пабло Кастро)
№4
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 июня 1991 (28) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
45'
45'
45'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
45'
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
39'
39'
39'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
29'
29'
29'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
29'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
19'
82'
19'
82'
19'
82'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
19'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 77'
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 77'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
69'
69'
69'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
69'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
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