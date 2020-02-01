Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Желсон Мартиньш
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 мая 1995 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
32'
32'
32'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
7'
7'
7'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
7'
минуты: 1' - 82'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 1' - 82'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
23'
23'
23'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
23'
минуты: 1' - 85'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 1' - 85'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
84'
84'
84'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
84'
был в запасе
Тулуза
1
Монако
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
73'
73'
73'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
73'
минуты: 1' - 90'
Монако
4
Брест
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
23'
23'
23'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Марсель
4
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
82'
82'
82'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Монако
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
35'
35'
35'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Монако
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры