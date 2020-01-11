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Лента
Матч-центр
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Филип Бенкович
№31
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
13 июля 1997 (22) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
был в запасе